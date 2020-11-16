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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
Директора алтайского экологического фонда задержали во время охоты на краснокнижных баранов
Пограничники ФСБ задержали в алтайском парке «Сайлюгемский» руководителя экологического фонда Эрмена Суркашева во время охоты на баранов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщают «Тайга.инфо» со ссылкой на источники и пресс-служба парка.
Суркашева и двоих его компаньонов задержали с огнестрельным оружием в парке «Сайлюгемский» в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Они находились на расстоянии выстрела от стада архаров.
По словам задержанных, они прибыли на местность для охоты на сибирского горного козла. При этом в пресс-службе парка уточнили, что на территории давно уже нет других копытных животных, кроме горного барана.
«На данной территории сосредоточена крупнейшая группировка алтайского горного барана в России. Сейчас у аргали идет активная фаза гона: животные сконцентрированы в крупные стада. Рядом с одним из таких и были задержаны нарушители», — отметили в пресс-службе.
Там также сообщили, что в отношении лиц составили протоколы об административном правонарушении.
Суркашев возглавляет экологический фонд «Аргут» в Горно-Алтайске с 2012 года. С 2020 года он также занимает должность гендиректора ООО «Алтайплемресурс» в селе Майма, которое занимается разведением пород крупного рогатого скота.
Аргали — самый крупный горный баран на планете. Вид занесен в Красную книгу из-за угрозы исчезновения. Причем главной угрозой, как отмечает Всемирный фонд дикой природы (WWF), на сегодняшний день является браконьерство ради трофея.