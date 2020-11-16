Мишустин анонсировал «оптимизацию» системы госуправления. Она подразумевает сокращение штата чиновников на 10%

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 16 ноября анонсировал старт реформы системы госуправления. По словам премьера, «оптимизация» начнется 1 января 2021 года и продлится три месяца, до 1 апреля.

По словам премьера, сейчас около 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными. «В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий — около 18%.

Принято решение о сокращении штата в них на 10%, и делать будем это за счет, в основном, вакантных позиций»,

— сообщил Мишустин (цитата по «Интерфакс»).

Он уточнил, что все министерства и ведомства, а также их территориальные органы, «должны соответствовать рекомендованному стандарту», их структура будет зависеть от численности всего ведомства.

Также все финансовые ресурсы для «поощрения госслужащих» сохранятся, несмотря на реформу.

Перед тем, как начать «оптимизацию» госуправления, Мишустин создаст «специальную рабочую группу» — премьер заявил, что она «будет заниматься вопросами, связанными с проведением реформы».

О введении единых стандартов органов исполнительной власти говорил «Коммерсант», отмечая, что это первый за последние годы план реформирования федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении правительства России. По данным газеты, наибольшие в цифрах сокращения придутся на самые многочисленные ведомства: ФНС, казначейство, ФТС, Росреестр и Росстат.

Ранее Минфин предложил провести реформу правоохранительного блока по похожей схеме. Для экономии бюджетных средств МВД предлагается сократить численность сотрудников на 10% и отменить повышенную индексацию «военных» пенсий. Помимо этого Минфин предложил создать на базе МВД единый орган, который будет аккумулировать функции ФСИН, судебных приставов и фельдъегерской службы. Похожую реформу Минфин подготовил и для Министерства обороны, которое впоследствии негативно отреагировало на эту инициативу, назвав реформы «неприемлемыми».