В России выявили 22 778 новых случаев заражения COVID-19. Это максимум с начала пандемии

В России за сутки зарегистрировали рекордные 22 778 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 15 ноября, за сутки зафиксировали 22 572 новых случаев заражения.

В Москве за последние сутки выявили 6360 заболевших, в Санкт-Петербурге — 2039. В Московской области зафиксировали 810 случаев заражения COVID-19, в Нижегородской области — 403, в Республике Карелия — 353.

По последний данным, за сутки от коронавируса умерли 303 человека. Всего за все время пандемии в стране скончались 33 489 инфицированных COVID-19.

Бурятия стала первым российским регионом, который ввел жесткие ограничения на фоне второй волны пандемии. Власти закрыли все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы и сауны с 16 ноября по 30 ноября 2020 года. При этом на вынос и на доставку заведения общественного питания работать будут.

Исключение сделали для общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственных магазинов, аптек, салонов связи, а также розничной торговли товарами первой необходимости.

Помимо этого, на некоторых территориях с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией продлили дистанционную форму обучения в школах.