Бурятия первой из всех субъектов России ввела жесткий локдаун на две недели для борьбы со второй волной COVID

С 16 ноября в Бурятии вступил в силу двухнедельный локдаун из-за распространения COVID-19. О своем решении глава республики Алексей Цыденов объявил накануне в субботу. Таким образом, Бурятия стала первым регионов в России, который решился на жесткие меры после начала второй волны пандемии.

Власти с 16 ноября по 30 ноября 2020 года закрыли все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы и сауны. При этом на вынос и на доставку предприятия общественного питания работать будут.

Исключение сделали для общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственных магазинов, аптек, салонов связи, а также розничной торговли товарами первой необходимости.

Также «на территориях с неблагополучной эпидситуацией по COVID-19» продлили дистанционную форму обучения в школах. Однако, по информации на официальном сайте республики, школьники 9 и 11 классов во всей республике продолжат обучение в очном формате.

«Мы опять задержали детей с выходом на учебу. Но мы же не можем детей не учить. Мы же не можем до мая месяца ждать, пока ситуация не станет лучше, и дети выйдут», — прокомментировал такое решение глава республики.

Цыденов пообещал не продлевать ограничения более, чем на две недели: «Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования. [...] Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится», — уверил он.

Новые меры глава республики назвал «вынужденными». На фоне этого правительство Монголии приняло решение закрыть на два месяца пропускные пункты на границе с Россией со стороны Бурятии. Ограничения будут действовать до 18 января 2021 года.

«Решение закрыть автомобильные пункты пропуска на бурятском участке российско-монгольской границы принято правительством Монголии в целях предупреждения и снижения риска распространения пандемии COVID-19 внутри своей страны», — сообщило Дальневосточное таможенное управление.