Штаб Трампа отказался от большинства требований по иску об оспаривании результатов в Пенсильвании

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа отказался от основной части требований по иску об оспаривании результатов голосования на президентских выборах в штате Пенсильвания. Об этом сообщает агентство Reuters.

В измененной жалобе, поданной в федеральный суд, штаб Трампа отказался от утверждения о том, что сотрудники избирательных комиссий незаконно заблокировали наблюдателям возможность наблюдать за подсчетом бюллетеней, отправленных по почте, в Филадельфии и Питтсбурге.

В новой редакции иска говорится о том, что в демократических округах избирателям «незаконно разрешили» исправлять ошибки в своих бюллетенях во время голосования по почте в нарушение закона штата.

Официальные лица заявили, что это затрагивает небольшое количество бюллетеней и не сможет изменить исход выборов в штате.

Должностные лица Пенсильвании попросили судью отклонить иск Трампа и заявили, что наблюдателям разрешили оценивать обработку бюллетеней, отправленных по почте, и что всем округам штата дали возможность информировать жителей, если их бюллетени оказались неполными.

Reuters уточняет, что в густонаселенном округе Монтгомери в Пенсильвании менее 100 избирателей исправили бюллетени с техническими ошибками.

По данным CNN, в Пенсильвании, который дает победившему в штате кандидату 20 голосов выборщиков, побеждает демократ Джо Байден, набирая 49,9% голосов избирателей, в то время как республиканец Трамп набрал ровно на процент меньше — 48,9%.

Всего на выборах США, по данным американских СМИ, лидирует Байден с 306 голосами выборщиков, у Трампа их 232.

Официально итоги выборов в США еще не подвели, однако накануне американские СМИ спрогнозировали победу Байдена — согласно им, он преодолел порог в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Байден в обращении к нации объявил, что выиграл выборы, и уже запустил кампанию по передаче власти. С победой Байдена уже поздравили лидеры Канады, Великобритании, ФРГ, Франции и других стран.

Трамп также заявил о своей победе, и уверил, что он победит. Республиканец до сих пор утверждает, что именно он победил на президентских выборах в стране. В своем твиттере он заявил, что во время выборов в 2020 году «беспрецедентно нарушалась Конституция», однако не уточнил, какие именно нарушения он увидел. По данным Fox News, он признает поражение на выборах, если не сможет оспорить через суд результаты голосования в отдельных штатах.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, у избирателей была возможность проголосовать по почте. Явка на выборах стала самой высокой за последние 120 лет.