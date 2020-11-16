Адвокат: СК отказался заводить уголовное дело о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной

Следователь по особо важным делам СУ СКР по Нижегородской области Владимир Карпухин отказал в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Александра Караваева, представляющего интересы мужа и детей погибшей журналистки.

СК отказал в возбуждении дела еще 2 ноября — через месяц после того, как Славина совершила акт самосожжения у здания местного отдела МВД, но документы передали семье только 13 ноября, уточняет адвокат.

В постановлении, по словам адвоката, говорится, что следователем «не усматриваются объективные данные», которые могли бы подтвердить состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему.

В постановлении приводятся результаты «комплексной посмертной психолого-психиатрической» экспертизы, в которой говорится, что Славина «…с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности».

Подтверждением этому, как следует из документа, является частая смена мест работы по причине «неуживчивости и конфликтности», отсутствие близких друзей, «перепады настроения», «эгоизм», «иронично-экзальтированная манера» постов в соцсетях.

Поэтому следователь принял решение «отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления».

В документе также утверждается, что обыск 1 октября в квартире Славиной, который проводился по делу о «нежелательной организации», проходил «при корректном поведении участников». Адвокат уточняет, что проверка СК продолжается, руководитель следственного отдела лишь сообщил об отказе, «но документального подтверждения его слов пока нет».

«Ее [проверку— ред.] проводит тот же самый СКР, что проводил обыск у Ирины. Тот же самый следователь и выясняет, не нарушил ли он или его подчиненные какие бы то ни было нормы права в отношении Славиной. Поэтому родственники настаивают на передаче материалов в центральный аппарат СКР», — говорит адвокат.

Ирина Славина покончила с собой 2 октября прямо перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. К моменту прибытия спасателей Ирина скончалась от полученных ожогов. На своей странице в фейсбуке она опубликовала последний пост со словами: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». За день до гибели в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о «нежелательной организации», у нее изъяли всю технику. Также на Славину было заведено дело по статье о «фейках», после смерти журналистки его прекратили.

В СК отрицают связь между самоубийством и действиями силовых структур. СПЧ потребовал провести проверку действий силовиков в делах Славиной, следить за ходом следствия обещал и губернатор Нижегородской области.