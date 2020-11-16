Врачи больницы на Сахалине сообщили о массовом заражении персонала COVID. Минздрав обещал проверить коллективную жалобу медиков

Минздрав Сахалинской области пообещал проверить коллективную жалобу врачей Холмской центральной районной больницы. Медики жаловались на нарушения в отделении реанимации и анестезиологии, где произошло массовое заражение медперсонала COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в местные СМИ, в частности, в редакцию портала Sakhalin.info, поступило коллективное обращение медиков Холмской ЦРБ. Его подписали более 30 человек, в том числе персонал отделения реанимации и анестезиологии — там лежат пациенты в тяжелом состоянии с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

«Отсутствуют средства индивидуальной защиты. Те, кто должен спасать людей, защищены колпаком, обычной медицинской маской и перчатками, а количество их ограничено, как и антисептика. [...] Специальные костюмы, в которых должны работать медики с пациентами COVID-19, также отсутствуют», — сообщил автор обращения. По словам медиков, в отделении нет разграничения на зоны — «красную» и «чистую», а в некоторых палатах нет дверей.

«26 октября COVID-19 заболел первый сотрудник — врач-реаниматолог. К 31 октября его состояние ухудшилось, и с 75% поражением легких его транспортировали в долинскую ЦРБ […] Из 9 врачей заболели 5 человек. Из 14 сестер болеют 6 человек. Заболевшие на больничном. Работать некому», — сообщает автор письма.

«Это обращение — крик о помощи сотрудников целого отделения», — говорят медики.

Тем временем главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко уверила, что «медикаментов в отделении достаточно» — «и по ассортименту, и по количеству»: «Медикам свойственно, как и представителям других профессий, болеть — продолжает главврач. — Они могут заразиться даже не в отделении, а к примеру, при посещении магазинов». По ее словам, администрация ЦРБ «не раз уличала сотрудников реанимации в нарушении масочного режима».

Это не первый случай, показывающий перегрузку здравоохранения и проблемы в регионах в связи с пандемией COVID-19. Ранее стало известно, что в Омске работники скорой помощи начали забастовку у здания регионального Минздрава: они заявили, что ситуации, когда «скорой» некуда везти больных, возникают во время каждой смены.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение.