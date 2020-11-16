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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*

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№ 126 от 16 ноября 2020

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Что произошло за ночь 16 ноября. Коротко

Общество3 823

Наталья Глуховакорреспондент

3 823
 
  • Лидер оппозиционной «Партии действия и солидарности» Майя Санду лидирует (57,53% на 8:00 мск) во втором туре выборов президента Молдовы. Действующий президент страны Игорь Додон отстает почти на 15% (42,47% на 8:00 мск). Явка во втором туре выборов президента, по данным на 8:00 мск, составила 52,78%. Теперь Санду возглавит Молдову на ближайшие четыре года.
  • Число задержанных в ходе протестных акций 15 ноября в Беларуси превысило 1120 человек, следует из данных правозащитного центра «Весна». Больше всего задержанных — в столице страны, людей задерживали и в Бресте, Гродно, Пинске, Бобруйске, Могилеве. В ходе акций в Минске силовики применяли светошумовые гранаты и газ против горожан.
  • В Москве скончались 72 пациента с подтвержденным COVID-19. Всего в столице от коронавируса умерли 7859 человек. С начала пандемии в Москве, по данным оперштаба на 15 ноября, COVID-19 подтвердили у 510,2 тыс. человек.
  • Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем умер в возрасте 79 лет, сообщает госагентство SANA со ссылкой на заявление сирийского внешнеполитического ведомства. О причинах смерти не сообщается. Муаллем работал в МИД Сирии с 1964 года.
  • SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС — ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде. На борту находились три американских и один японский астронавт. Они пробудут на МКС шесть месяцев.
  • Сборная России по футболу проиграла в Лиге наций турецкой команде со счетом 2:3. Это пятый матч россиян в турнире без побед. Тренер сборной Станислав Черчесов ранее решил не вызывать нападающего и капитана Артема Дзюбу на ноябрьские матчи из-за публикации личных видеозаписей футболиста в интернете.

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Теги:
дзюба, spacex, сирия, коронавирус, беларусь, молдова
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