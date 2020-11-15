Экзитпол: Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента Молдовы

Глава проевропейской Партии действия и солидарности и экс-премьер Молдовы Майя Санду набирает около 55% голосов во втором туре выборов президента страны, сообщает ТАСС со ссылкой на экзитпол компании Intellect Group.

У действующего президента Игоря Додона пока что лишь 45% голосов. Опросы избирателей проводились только внутри страны, то есть не учитывают голосование за рубежом и в непризнанном Приднестровье.

Додон заявил, что побеждает на выборах, не сославшись ни на какие источники. Он пообещал серьезные изменения в стране и призвал сторонников к спокойствию.

Второй тур выборов президента Молдовы завершился 15 ноября в 22:00 мск.

Первый тур выборов Санду выиграла с 36,16% голосов, Додон набрал 32,61%. Тогда явка составила 42,76%, во втором туре — превысила 50%.

Додон, поддерживаемый «Партией Социалистов», занимает пост президента Молдовы с 2016 года, до этого он занимал должность министра экономики и торговли страны и должность первого вице-премьера. Он считается сторонником тесных связей с Россией, ранее в его поддержку во время политического кризиса в странее в 2019 году высказывался президент России Владимир Путин.

Санду, сторонница евроинтеграции, в 2012–2015 годах занимала пост министра просвещения, а с июня по ноябрь 2019 года она была премьер-министром Молдовы.