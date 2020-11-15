Сборная России по футболу проиграла в Лиге наций турецкой команде со счетом 2:3. Это пятый матч россиян в турнире без побед.

На 11-й минуте россияне вырвались вперед, гол оформил Денис Черышев. На 24-й минуте удалил защитника Андрея Семенова, и команда продолжила поединок в меньшинстве. На 25-й минуте турецкий футболист Кенан Караман сравнял счет, а на 32-й минуте Дзенгиз Ундер обеспечил хозяевам преимущество в счете.

Закончился матч против Турции. Судьба первого места в Лиге наций решится в матче против Сербии. Спасибо всем, кто поддерживал нас сегодня.#НашиПарни #СборнаяРоссии #ТурцияРоссия — Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2020

Во втором тайме в ворота сборной России был назначен пенальти. Его релизовал Дженк Тосун. Затем Кузяев сократил разрыв, но подопечные Станислава Чечесова не смогли довести до победы или ничьей.

Ранее Черчесов решил не вызывать нападающего и капитана сборной Артема Дзюбу на ноябрьские матчи из-за публикации личных видеозаписей футболиста в интернете.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг видеозаписей Дзюбы не имеет отношения к сборной со спортивной точки зрения.

Вместо Дзюбы повязку надел капитан московского «Спартака» Георгий Джикия.