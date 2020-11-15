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№ 125 от 13 ноября 2020

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Президент Перу ушел в отставку на фоне протестов. Он пробыл у власти шесть дней

Политика32

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Президент Перу Мануэль Мерино, принесший президентскую присягу всего шесть дней назад, объявил в воскресенье об отставке на фоне всеобщих протестов в стране, сообщает BBC Mundo.

Он призвал к миру и единению всех перуанцев после того, как двое молодых протестующих погибли в ходе разгона демонстраций, и большинство министров кабмина страны сложили полномочия.

Ассоциация муниципалитетов Перу ранее призвала Мерино оставить пост и отказалась подчиняться ему из-за смертей на протестах против импичмента экс-президента Мартина Вискарры. 

Местные власти Перу призывают избрать новый президиум парламента и создать переходное правительство. Городские и сельские муниципалитеты назвали власть Мерино «авторитарной» и тоже призывали его уйти. 

9 ноября парламент Перу большинством отстранил Вискарру от должности президента после обвинение в коррупции. Власть автоматически перешла к спикеру парламента Мерино.

В Лиме и других городах Перу начались масштабные протесты и столкновения с силовиками. 18 ноября Конституционный суд Перу рассмотрит вопрос законности импичменты Вискарры.

Теги:
kn, отставка, президент, акции протеста, перу
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