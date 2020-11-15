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№ 125 от 13 ноября 2020

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Подозреваемый в подготовке покушения на Пашиняна экс-глава СНБ Армении освобожден в зале суда

Политика56

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Суд общей юрисдикции Еревана освободил из-под стражи экс-директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении и лидера партии «Айреник» Артура Ванецяна, сообщает портал news.am.

Таким образом, судья удовлетворил жалобу на арест бывшего силовика. В суд также поступило повторное ходатайство о заключении его под стражу, но оно не рассмотрено.

«Меня обвинили в преступлениях, которые я не совершал. Меня хотят отстранить от политических процессов. В 23:30 (22:30 мск) я еще раз вернусь в суд, потому что остались кое-какие формальности», — сказал Ванецян (цитата по ТАСС).

14 ноября Ванецяна задержали по делу об узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. 

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12 ноября в рамках уголовного дела о протестах в Ереване задержали десять оппозиционных лидеров. Тогда Ванецяна отпустили.

Протесты в Армении начались после подписания Пашиняном трехстороннего соглашения с президентами России и Азербайджана, участники протестов требовали отставки премьера.

Стороны соглашения договорились о том, что Армения вернет Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Баку переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.

В тот день демонстранты, несогласные с таким решением, ворвались в здание правительства и парламента, а также направились в сторону особняка премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Пашинян объяснял, что пошел на договоренности из-за проблем с мобилизацией резерва и необходимости сохранения территорий непризнанной республики. 

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Теги:
kn, нагорный карабах, суды, ваницян, покушение, пашинян, армения
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