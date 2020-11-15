Австрия проведет массовое тестирование на COVID-19, чтобы «спасти Рождество»

Власти Австрии запустят процесс «коврового» тестирования населения на COVID-19 перед Новым годом и Рождеством, чтобы обеспечить максимально безопасное празднование в эти даты.

До конца введенного в стране карантина (6 декабря) и до начала каникул в стране на наличие коронавирусной инфекции будет протестировано максимально возможное число жителей, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире телеканала ORF.

Первой целевой группой станут учителя. Это, по словам Курца, позволит быстро восстановить учебный процесс в школах и «обеспечить наиболее безопасное Рождество».

Правительство Австрии берет пример с соседней Словакии, где накануне путем массового тестирования власти установили, что COVID-19 в стране переболел 1% населения.

«Мы работаем в тесном контакте со Словакией, власти которой первыми в Европе протестировали всё население. И сделали они это с большим успехом», — сказал Курц.

23 октября в Словакии началось «ковровое» тестирование населения. Власти призвали сдать ПЦР-тест всех жителей старше 10 лет, альтернативным решением был жесткий локдаун. Из 4,5 млн подходящих по возрасту граждан на призыв откликнулись 3,6 млн. Из них более 38 тысяч человек оказались инфицированы.

О деталях массового тестирования канцлер Курц пообещал сообщить на следующей неделе.

С 17 ноября по 6 декабря в Австрии ужесточат карантинные меры. Жителям разрешат выходить из дома только для выгула животных, за покупками и для посещения врачей, аптек и церковных служб, а также чтобы «при необходимости» поехать на учебу или работу. Во время карантина людям, живущим вместе, можно будет встречаться только с одним человеком или одной семьей из ближайшего окружения.

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Людей также обязали соблюдать дистанцию в 1,5 метра и носить маски в закрытых помещениях. В стране закроются торговые центры, а рестораны и кафе будут работать только на вынос с 06:00 по 19:00.

Школы перейдут на дистанционное обучение, большинство детских садов закроются. К пациентам медучреждений можно приходить с визитом лишь по одному. При этом посещающий должен сдать отрицательный тест на COVID-19.

С начала ноября в Австрии ежедневно выявляли более шести тысяч случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии коронавирусом в стране заболели 204 тысячи человек, 1 829 — умерли.