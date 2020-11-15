Силовики оцепили «площадь Перемен» в Минске. По всей стране задержали более 600 протестующих 

В Минске десятки силовиков оцепили протестующих на «площади Перемен» и начали вытеснять их оттуда. Об этом сообщает Tut.by.

Фото: Tut.by

обновление 16:50 Силовики зачистили «площади Перемен» от протестующих. Они снимают плакаты и убирают палатки, передает Tut.by. 17:44 В Минске вновь заработал мобильный интернет. В списках задержанных по всей стране более 450 имен. Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что среди задержанных 17 репортеров. 18:17 Во всей Беларуси более 500 задержанных. 19:02 Силовики не уходят с площади. По данным Tut.by, они режут двери в квартирах близлежащих домов и проводят нелегальные обыски. В супермаркете рядом с местом столкновения милиция избивает посетителей дубинками. 19:34 В списках задержанных уже более 650 человек. Единичные задержания в Минске продолжаются

Минчане, оказавшиеся в кольце, скандировали «Один за всех и все за одного», «Стоим» и «Кто убил Рому?». Во дворе у стихийного мемориала в память убитого Романа Бондаренко оказались около 500 человек. Тем временем силовиков становится все больше.

Минчанин Роман Бондаренко скончался 12 ноября, на следующий день после того, как на «площади Перемен» его избили силовики в штатском. В отделение нейрохирургии минской больницы скорой помощи его доставили из РУВД Центрального района. В МВД заявили, что в конфликте с Бондаренко участвовали якобы «неравнодушные граждане», а милиция приехала на место драки позже.

Среди задержанных оказался издатель Светланы Алексиевич, Михаила Жванецкого и Александра Солженицына Борис Пастернак.

В ходе сегодняшних акций в Минске правоохранители применили светошумовые гранаты и газ против против горожан, которые принесли цветы к станции метро «Пушкинская». Протестующие пытались восстановить там мемориал в память погибшего в начале августа Александра Тарайковского.