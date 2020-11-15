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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*

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№ 125 от 13 ноября 2020

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Коммунальщики посыпали дорогу в Иркутской области песком с человеческими останками. Песок предположительно взяли с кладбища

Общество27

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Коммунальная организация в городе Киренск Иркутской области посыпала дорогу песком с человеческими костями и черепами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление МВД.

Череп на дороге в Киренске. Фото из соцсетей

Автомобильную дорогу засыпали от гололеда. 13 ноября, в пятницу, очевидцы заметили, что на пути разбросаны кости. Сейчас полиция начала проверку на предмет того, где коммунальщики взяли песок и гравий для работ. «Интерфакс» со ссылкой на источники пишет, что земля, предположительно, была отобрана с местного кладбища.

«Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый — наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение», — цитирует агентство собеседника. Останки уже убраны с дороги.

Теги:
kn, коммунальные услуги, останки, иркутская область

В ярославской колонии нашли мертвым заключенного 

Общество144

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Одного из заключенных ярославской исправительной колонии №1 нашли мертвым. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

«На территории ИК-1 УФСИН России по Ярославской области без признаков жизни обнаружен один из осужденных. На место происшествия незамедлительно вызвана резервная группа с медицинским работником. Реанимационные мероприятиями результатов не дали, осужденный скончался», — уточнили в управлении.

По данным местного издания «Ярновости», речь идет о бывшем директоре «Комбината соцпитания» Владимире Руденко, который получил три с половиной года колонии за мошенничество при поставках питания в психиатрические больницы.

Издание утверждает, что мужчину, который содержался на втором этаже, нашли возле здания на улице с разбитой головой. В колонию Руденко попал совсем недавно: из СИЗО его этапировали лишь в минувшую пятницу; он находился в карантине.

О ярославской исправительной колонии №1 стало широко известно после того, как «Новая газета» опубликовала видео пыток заключенных в этом учреждении. На кадрах, добытых юристами фонда «Общественный вердикт», видно, как работники ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова дубинками по голеням и пяткам и поливали водой из ведра. После этого многие сотрудники колонии (в том числе, и руководство) оказались на скамье подсудимых. Некоторым уже вынесли приговоры.

Теги:
sn, заключенные, фсин, смерть
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