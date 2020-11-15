В ярославской колонии нашли мертвым заключенного 

Одного из заключенных ярославской исправительной колонии №1 нашли мертвым. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

«На территории ИК-1 УФСИН России по Ярославской области без признаков жизни обнаружен один из осужденных. На место происшествия незамедлительно вызвана резервная группа с медицинским работником. Реанимационные мероприятиями результатов не дали, осужденный скончался», — уточнили в управлении.

По данным местного издания «Ярновости», речь идет о бывшем директоре «Комбината соцпитания» Владимире Руденко, который получил три с половиной года колонии за мошенничество при поставках питания в психиатрические больницы.

Издание утверждает, что мужчину, который содержался на втором этаже, нашли возле здания на улице с разбитой головой. В колонию Руденко попал совсем недавно: из СИЗО его этапировали лишь в минувшую пятницу; он находился в карантине.

О ярославской исправительной колонии №1 стало широко известно после того, как «Новая газета» опубликовала видео пыток заключенных в этом учреждении. На кадрах, добытых юристами фонда «Общественный вердикт», видно, как работники ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова дубинками по голеням и пяткам и поливали водой из ведра. После этого многие сотрудники колонии (в том числе, и руководство) оказались на скамье подсудимых. Некоторым уже вынесли приговоры.