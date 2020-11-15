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№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
Британский гонщик Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1». Теперь он сравнялся с Михаэлем Шумахером
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира в «Формуле-1» и сравнялся с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером. Хэмилтон одержал победу в Гран-при Турции в Стамбуле.
«Как ты делаешь это, парень», — отреагировала команда Mercedes-AMG в твиттере.
"WHAT A WAY TO DO IT, MATE. WHAT A WAY TO WIN YOUR SEVENTH WORLD TITLE!"— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 15, 2020
Вторым в гонке стал Серхио Пересу из «Рейсинг поинт», третьим — Себастьян Феттель из «Феррари». Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») пришел 12-м.
Ранее Хэмилтон выиграл 12-й этап Чемпионата мира на автодроме «Алгарве» в Портимане, это была 92-я победа 35-летнего британца. Тогда Хэмилтон побил рекорд Шумахера, сумевшего выиграть в F1 91 раз за всю карьеру.
11 октября Хэмилтон поставил личный рекорд по победам и сравнялся с Шумахером, одержав 91-ю победу на трассе Нюрбургринг в Гран-при Айфеля.
Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер за все годы одержал 91 победу в 246 Гран-при (19 раз в составе Benetton и 72 — в команде Ferrari). Хэмилтон был первым 21 раз в составе McLaren и теперь одержал 72-ю победу как пилот Mercedes.
Хэмилтон — один из самых титулованных пилотов в истории F1. Он взял 95 поулов, финишировал на подиуме 156 раз и стал самым молодым лидером чемпионата в 22 года (Гран-при в Бахрейне 2007).