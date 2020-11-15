«Бумага»: полиция в Петербурге задержала троих подростков-неонацистов по делу о нападении на дворников

Полиция Санкт-Петербурга 12 ноября задержала троих подростков в возрасте от 16 до 17 лет, их подозревают в нападениях на мигрантов, пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Фонтанка» со ссылкой на источники сообщает что против них возбуждено дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). МВД же уверяет, что они задержаны из-за административного правонарушения.

В октябре подростки организовали несколько нападений на дворников-мигрантов и вымогали у них деньги. По данным «Фонтанки», несовершеннолетние неонацисты пользуются кличками «Алеша Черный», «Безжалостный убийца» и «Женя Шмайсер». Они, по их же словам, занимались «зачисткой Петербурга от нерусских», а лидером группы был некто по прозвищу «Гестапо».

По словам источника «Фонтанки» во внутренних органах, в закрытых аккаунтах предполагаемых участников нападений опубликован неонацистский контент.

«Чем тоньше экономика, тем толще берцы», — заметил собеседник издания.

«Фонтанка» также публикует видео нападений.