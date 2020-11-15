Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

письмо

«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 125 от 13 ноября 2020

Читать номер

«Бумага»: полиция в Петербурге задержала троих подростков-неонацистов по делу о нападении на дворников

Общество1

1
 

Полиция Санкт-Петербурга 12 ноября задержала троих подростков в возрасте от 16 до 17 лет, их подозревают в нападениях на мигрантов, пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Фонтанка» со ссылкой на источники сообщает что против них возбуждено дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). МВД же уверяет, что они задержаны из-за административного правонарушения.

В октябре подростки организовали несколько нападений на дворников-мигрантов и вымогали у них деньги. По данным «Фонтанки», несовершеннолетние неонацисты пользуются кличками «Алеша Черный», «Безжалостный убийца» и «Женя Шмайсер». Они, по их же словам, занимались «зачисткой Петербурга от нерусских», а лидером группы был некто по прозвищу «Гестапо».

По словам источника «Фонтанки» во внутренних органах, в закрытых аккаунтах предполагаемых участников нападений опубликован неонацистский контент.

«Чем тоньше экономика, тем толще берцы», — заметил собеседник издания.

«Фонтанка» также публикует видео нападений.

Теги:
kn, нападение, мигранты, петербург, неонацисты
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera