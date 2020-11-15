Должность и.о. премьер-министра Кыргызстана занял Артем Новиков

Политик Артем Новиков стал временно исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызстана. О его назначении сообщает Sputnik Кыргызстан.

Новиков до этого работал в министерстве экономического развития Кыргызстана, а также был советником премьер-министров страны Омурбека Бабанова и Джоомарта Оторбаева. Теперь он займет кресло Садыра Жапарова, который оставил пост премьера из-за участия в президентских выборах.

Сам Жапаров возглавил правительство совсем недавно. В ходе массовых протестов, спровоцированных фальсификациями во время парламентских выборов, демонстранты освободили политика из колонии, где он отбывал наказание по дело захвате заложника. Сам Жапаров называл это дело сфабрикованным.

На фоне вспыхнувших беспорядков сначала в отставку подал глава киргизского правительства Кубатбек Боронов, а вскоре его примеру последовал и президент страны Сооронбай Жээнбеков. «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», — объяснил он тогда свое решение.

На октябрьских выборах в парламент Кыргызстана — Жогорку Кенеш — преодолеть порог в 7% удалось лишь 4 из 16 партий. Три из них были проправительственными. Оппозиция потребовала аннулировать результаты, вскоре ЦИК признал выборы недействительными.