Азербайджан отсрочил вывод армянских войск из Кельбаджарского района НКР

Баку дал Еревану отсрочку на вывод армянских бойцов из Кельбаджарского района Нагорного Карабаха до 25 ноября. Согласно договоренностям, передача района Азербайджану должна была состояться сегодня, 15 ноября.

«Учитывая загруженность единственной дороги из Кельбеджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием», — заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев (цитата по Sputnik).

По его словам, Армения обратилась к Азербайджану через Россию. Баку удовлетворил просьбу по гуманитарным соображениям. Район покидает также мирное население.

По сообщениям «Би-би-си», в ряде районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые должны перейти Азербайджану в соответствии с трехсторонним заявлением Армении, Азербайджана и России, жители сжигают свои дома. Очередь из сотен машин стояла накануне по дороге от Кельбаджара до армянского города Варденис, а жители района забирали скот и поджигали жилища.

Ранее в регион прибыли российские миротворцы. На территории Азербайджана также будет создан российско-турецкий центр по урегулированию карабахского конфликта, но, как отмечала представитель МИД России Мария Захарова, он не станет частью миротворческой миссии.

Согласно соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Пашинян, однако, говорил, что подписание заявления не поражение для армянской стороны. При этом после того, как он объявил о договоренностях, в Ереване вспыхнули акции протеста, участники которых требуют его отставки и аннулирования заявления.