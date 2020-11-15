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№ 125 от 13 ноября 2020

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Организатора шествия с флагами Азербайджана в Тюмени арестовали на четверо суток

Политика2

Юлия БаталоваНовая газета

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Суд в Тюмени арестовал на четверо суток 39-летнего организатора шествия с азербайджанскими флагами, сообщает 72.ru.

10 ноября мужчина с другими горожанами праздновал подписание соглашения о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в разных районах Тюмени наблюдались массовые скопления людей с флагами Азербайджана, скандировавших: «Аллаху акбар!».

«По решению районного суда гражданин был привлечен к ответственности за административное правонарушение по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", — сообщает издание. 

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. В ходе столкновений погибли тысячи военнослужащих и сотни гражданских с обеих сторон, потери уточняются до сих пор.

Война продлилась более 40 дней, и в ночь с 9 на 10 ноября премьер Армении Никол Пашинян объявил о подписании трехстороннего заявления с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Теперь Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. В регион также ввели российских миротворцев. В Ереване вспыхнули акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна и аннулирования заявления.

Теги:
kn, тюмень, арест, шествия, азербайджан, нагорный карабах
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