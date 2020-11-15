В Минске начались задержания участников воскресных протестных акций протеста

Правоохранители задержали несколько десятков человек в ходе воскресных протестных акций в Минске. О том, что происходит в белорусской столице, сообщает ТАСС.

Первых протестующих начали уводить в автозаки у станции метро «Пушкинская», где они восстанавливали мемориал в память погибшего в ходе протестов Александра Тарайковского. Большого скопления людей в этом районе не было.

Среди задержанных оказались корреспондент ТАСС Юрий Шамшур и сотрудник БЕЛТА Андрей Покумейко, уточняет Tut.by. Силовиков не смутило, что работники СМИ были в жилетках с надписью «Пресса».

За несколько часов до начала акций жители белорусской столицы начали сообщать о неполадках с мобильным интернетом. Как передает Sputnik Беларусь, операторы А1, МТС и Life:) объяснили, что доступ к сети ограничили по требованию госорганов. Кроме того, городские власти в очередной раз закрыли ряд станций минского метро. Полностью закрыта третья линия и станции «Площадь Победы», «Октябрьская» и «Площадь Якуба Коласа». Также были перекрыт участок дороги на пересечении улицы Притыцкого и проспекта Пушкина.

Протесты по всей стране начались после выборов президента: граждане выступили против масштабных фальсификаций во время голосования и насилия со стороны силовиков, которые жестко задерживали демонстрантов, применяли против них спецсредства и избивали в изоляторах.