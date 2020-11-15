В Вашингтоне полиция задержала около 20 человек после столкновений между сторонниками и противниками Трампа

Полиция задержала в Вашингтоне около 20 человек, которые приняли участие в столкновениях после митинга в поддержку Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC.

Фото: Jacquelyn Martin/ AP/TASS

На акцию в поддержку действующего президента вышли несколько тысяч его сторонников. Они заявили о возможных фальсификациях на в ходе голосования и выразили несогласие с результатами президентской гонки. На митинге появился и сам Дональд Трамп, который помахал им из окна своей машины.

Ближе к вечеру на улицы вышли и противники Трампа, начались стычки. Демонстранты бросали друг в друга бутылки, уничтожали символику. В ходе беспорядков один человек получил ножевое ранение. Кроме того, пострадали два полицейских.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, однако их итоги до сих пор не подведены. По прогнозам СМИ, 46-м президентом страны станет кандидат от Демократической партии Джо Байден, который набрал достаточное количество голосов выборщиков. Его соперник — республиканец Дональд Трамп — заявил о махинациях на выборах и победу Байдена в ряде штатов признавать отказался.