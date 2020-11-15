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№ 125 от 13 ноября 2020

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В России второй день подряд выявили более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Общество117

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Российские врачи за последние сутки зафиксировали 22 572 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве инфекцию диагностировали у 6271 пациента, в Санкт-Петербурге —у 1944. В Подмосковье COVID-19 выявили у 812 человек. Общее число заразившихся в России с начала марта достигло 1 925 825.

Во многих российских регионах ситуация с коронавирусом становится все более сложной. Так, накануне в Северной Осетии из-за роста числа заболевших гражданам перестали оказывать плановую медпомощь. Такое же решение приняли власти Хакасии, Алтайского края и Липецкой области.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались еще 352 человека, из них 75 — в Москве, 41 — в Санкт-Петербурге. Таким образом, число умерших из-за COVID-19 с начала пандемии в России превысило 33 тысячи.

Тем временем число зараженных коронавирусом по всему миру приближается к 54 миллионам, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заболевших находится США (более 10,9 млн), следом идут Индия (более 8,8 млн) и Бразилия (более 5,8 млн).

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Теги:
sn, коронавирус, россия, пандемия
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