В России второй день подряд выявили более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Российские врачи за последние сутки зафиксировали 22 572 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве инфекцию диагностировали у 6271 пациента, в Санкт-Петербурге —у 1944. В Подмосковье COVID-19 выявили у 812 человек. Общее число заразившихся в России с начала марта достигло 1 925 825.

Во многих российских регионах ситуация с коронавирусом становится все более сложной. Так, накануне в Северной Осетии из-за роста числа заболевших гражданам перестали оказывать плановую медпомощь. Такое же решение приняли власти Хакасии, Алтайского края и Липецкой области.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались еще 352 человека, из них 75 — в Москве, 41 — в Санкт-Петербурге. Таким образом, число умерших из-за COVID-19 с начала пандемии в России превысило 33 тысячи.

Тем временем число зараженных коронавирусом по всему миру приближается к 54 миллионам, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заболевших находится США (более 10,9 млн), следом идут Индия (более 8,8 млн) и Бразилия (более 5,8 млн).