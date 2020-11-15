Число ДТП с участием пьяных водителей в России снизилось на 10%

С начала 2020 года в России на 10% снизилось число аварий, произошедших по вине пьяных водителей и пешеходов. К такому выводу пришли журналисты ТАСС, которые проанализировали статистику ГИБДД.

С января по сентябрь по всей стране произошло более 10,2 тысяч ДТП с участием нетрезвых автомобилистов. При этом число жертв дорожных происшествий с участием пьяных водителей тоже уменьшилось: если за девять месяцев прошлого года в автокатастрофах погибли 3 114 и пострадали 15 406 человек, то в этом году по вине пьяных водителей погибли 2 569 человек, а травмы получили 13 662.

Как отмечает ТАСС, часто виновниками ДТП становятся и пьяные пешеходы. В этом году количество подобных аварий также сократилось на 10%. Всего было выявлено 1077 случаев за последние девять месяцев, тогда как в 2019 году сотрудники ГИБДД зафиксировали 1 198 подобных аварий.

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, всего с начала года сотрудники ГИБДД выявили 370 тысяч фактов управления автомобилем в нетрезвом виде. За такое правонарушение водителям грозит лишение прав, а в случае ДТП с тяжелыми последствиями — уголовная ответственность.