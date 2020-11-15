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№ 125 от 13 ноября 2020

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Число ДТП с участием пьяных водителей в России снизилось на 10%

Общество11

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С начала 2020 года в России на 10% снизилось число аварий, произошедших по вине пьяных водителей и пешеходов. К такому выводу пришли журналисты ТАСС, которые проанализировали статистику ГИБДД.

С января по сентябрь по всей стране произошло более 10,2 тысяч ДТП с участием нетрезвых автомобилистов. При этом число жертв дорожных происшествий с участием пьяных водителей тоже уменьшилось: если за девять месяцев прошлого года в автокатастрофах погибли 3 114 и пострадали 15 406 человек, то в этом году по вине пьяных водителей погибли 2 569 человек, а травмы получили 13 662.

Как отмечает ТАСС, часто виновниками ДТП становятся и пьяные пешеходы. В этом году количество подобных аварий также сократилось на 10%. Всего было выявлено 1077 случаев за последние девять месяцев, тогда как в 2019 году сотрудники ГИБДД зафиксировали 1 198 подобных аварий.

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, всего с начала года сотрудники ГИБДД выявили 370 тысяч фактов управления автомобилем в нетрезвом виде. За такое правонарушение водителям грозит лишение прав, а в случае ДТП с тяжелыми последствиями — уголовная ответственность.

Теги:
sn, автокатастрофа, пьяный водитель, дтп

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона создали крупнейшую в мире зону свободной торговли 

Экономика393

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Пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона сформировали сегодня крупнейшую в мире зону свободной торговли. О подписании соответствующего соглашения сообщает Reuters. 

Создание зоны свободной торговли предполагает, что страны-участницы снизят торговые пошлины. 

Среди участников соглашения о «Всестороннем региональном экономическом партнерстве» — Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония и Южная Корея. Также в эту зону войдут страны-участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 

Reuters отмечает, что создание новой зоны, переговоры по которой длились с 2013 года, может ослабить соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которое заключили четыре года назад. Этот договор предполагал отмену таможенных пошлин между странами-участницами. 

Тогда к соглашению даже присоединились США, однако очень скоро — после избрания Дональда Трампа президентом — страна вышла из договора. Американский лидер объяснил, что для США это было невыгодно. 

Теги:
sn, соглашение, экономика, азия
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