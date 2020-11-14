Суд арестовал мэра Томска Ивана Кляйна по делу о превышении полномочий

Кировский районный суд Томска арестовал мэра Томска Ивана Кляйна по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК). Об этом сообщает Интерфакс.

Кляйна задержали 13 ноября. По данным следствия, он участвовал в махинациях с земельными участками в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой он является.

61-летний Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. До этого он возглавлял компанию «Томское пиво», которая является одним из крупнейших предприятий в регионе.

В марте 2019 года суд поместил под домашний арест заместителя мэра Томска Анну Подгорную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Ей предъявили обвинение в том, что она организовала проведение газопровода через земли особо охраняемой природной территории к своему дому в поселке Радиоцентр на южной окраине Томска. Здание, по данным следствия, было оформлено на ее мать и не было задекларировано чиновницей.