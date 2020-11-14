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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
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№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
Суд арестовал мэра Томска Ивана Кляйна по делу о превышении полномочий
Кировский районный суд Томска арестовал мэра Томска Ивана Кляйна по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК). Об этом сообщает Интерфакс.
Кляйна задержали 13 ноября. По данным следствия, он участвовал в махинациях с земельными участками в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой он является.
61-летний Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. До этого он возглавлял компанию «Томское пиво», которая является одним из крупнейших предприятий в регионе.
В марте 2019 года суд поместил под домашний арест заместителя мэра Томска Анну Подгорную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Ей предъявили обвинение в том, что она организовала проведение газопровода через земли особо охраняемой природной территории к своему дому в поселке Радиоцентр на южной окраине Томска. Здание, по данным следствия, было оформлено на ее мать и не было задекларировано чиновницей.
В Северной Осетии прекратили оказывать плановую медпомощь из-за коронавируса
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Северной Осетии прекратили оказывать жителям плановую медицинскую помощь. Об этом пресс-служба регионального минздрава сообщила в своем инстаграме.
«Данные меры вынужденные и направлены, прежде всего, на сохранение здоровья граждан. Все силы системы здравоохранения, в том числе кадровые ресурсы, будут направлены на оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — объяснили в республиканском министерстве.
В штатном режиме продолжат работать лишь онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры, а также офтальмологический центр и Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии. В минздраве заверили, что экстренная медицинская помощь в республике по-прежнему будет оказываться в полном объеме.
С начала пандемии в Северной Осетии было зафиксировано 8 175 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки инфекцию выявили у 70 человек. Ранее из-за роста числа больных c COVID-19 и нехватки врачей оказание плановой медпомощи приостановили в Хакасии, в Алтайском крае и в Липецкой области.