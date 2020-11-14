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№ 125 от 13 ноября 2020

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В Северной Осетии прекратили оказывать плановую медпомощь из-за коронавируса

Общество5

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Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Северной Осетии прекратили оказывать жителям плановую медицинскую помощь. Об этом пресс-служба регионального минздрава сообщила в своем инстаграме.  

Страница Минздрава Северной Осетии в Instagram. 

«Данные меры вынужденные и направлены, прежде всего, на сохранение здоровья граждан. Все силы системы здравоохранения, в том числе кадровые ресурсы, будут направлены на оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — объяснили в республиканском министерстве. 

В штатном режиме продолжат работать лишь онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры, а также офтальмологический центр и Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии. В минздраве заверили, что экстренная медицинская помощь в республике по-прежнему будет оказываться в полном объеме. 

С начала пандемии в Северной Осетии было зафиксировано 8 175 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки инфекцию выявили у 70 человек. Ранее из-за роста числа больных c COVID-19 и нехватки врачей оказание плановой медпомощи приостановили в Хакасии, в Алтайском крае и в Липецкой области.

Теги:
sn, пандемия, врачи, северная осетия
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