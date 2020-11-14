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№ 125 от 13 ноября 2020

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Экс-главу СНБ Армении задержали по подозрению в подготовке убийства Пашиняна 

Общество1 006

1 006
 

Экс-главу Службы национальной безопасности Армении и лидера партии «Родина» Артура Ваценяна задержали по делу об узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

«Ванецян был приглашен в следственный департамент Службы национальной безопасности и задержан по подозрению в совершении деяний по статьям «Cоучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия», «Подготовка узурпации власти», «Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору», — пояснила адвокат. Ранее дома у родителей Ваценяна прошли обыски.

12 ноября в рамках уголовного дела о протестах в Ереване задержали десять оппозиционных лидеров, в том числе и Ваценяна. Его обвинили по статье об «организации массовых беспорядков». В этот же день его отпустили. 

Протесты в Армении начались после подписания Пашиняном трехстороннего соглашения с президентами России и Азербайджана, участники протестов требовали отставки премьера.

О заявлении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября сообщили президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян. Стороны согласились, что Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Баку переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.

В тот день демонстранты, несогласные с таким решением, ворвались в здание правительства и парламента, а также направились в сторону особняка премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Пашинян объяснял, что пошел на договоренности из-за проблем с мобилизацией резерва и необходимости сохранения территорий непризнанной республики. По его словам, подписание перемирия было «невероятно болезненным» для него и армянского народа.

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Теги:
убийство, покушение, пашинян, армения
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