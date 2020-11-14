Организаторы концертов попросили столичные власти смягчить введенные из-за коронавируса ограничения

Организаторы концертов попросили мэра Москвы Сергея Собянина смягчить введенные из-за коронавируса ограничительные меры. Письмо из Ассоциации концертно-театральных и билетных организаторов оказалось в распоряжении газеты «Коммерсант».

Представители заявили о необходимости отменить лимит на заполняемость зрительных залов: согласно новому указу столичных властей до 15 января театры и кино смогут работать при условии, что их залы будут заполнены лишь на четверть.

В письме члены Ассоциации подчеркнули, что еще до подписания указа они продали билеты на многие концерты и спектакли с учетом заполняемости залов на 50%. Поэтому требование мэрии они считают «неисполнимым». Кроме того, организаторы отмечают, что при таком количестве посетителей затраты на производство спектакля или организацию концерта значительно превышают доходы от проданных билетов.

«Индустрия в состоянии катастрофы, работающих компаний остались единицы, происходят массовые увольнения. Мы даже при 50% не могли бы продолжать работать, так как у нас большие артисты и крупные концерты: нельзя окупить расходы при ограничениях заполняемости», — заявил изданию руководитель ГК SAV Entertainment и «Русского шоу-центра» Владимир Зубицкий.

Ранее схожую точку зрения высказывал и гендиректор Большого театра Владимир Урин. Он отметил, что если ситуация действительно сложная, то театр «было бы честнее» закрыть. «Каким образом сортировать людей — кого пускать, а кого не пускать в театр, мы не понимаем», — подчеркнул он в разговоре с РБК. После этого в Большом прекратили продавать билеты на балет «Щелкунчик» и другие спектакли.

Только за последний день в Москве коронавирусом заразились еще 6 427 человек, а всего в России были зафиксированы рекордные 22 702 случая заражения COVID-19 за сутки. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации столичных школьников и студентов отправили на дистанционное обучения, а ресторанам, клубам и барам запретили работать по ночам.