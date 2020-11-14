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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
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№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
Четверых крымских татар обвинили в «недоносительстве» из-за переписки со знакомым из ИГИЛ
Прокуратура Крыма передала в суд дела четырех крымских татар, которых обвинили в «недоносительстве» из-за того, что те не сообщили в правоохранительные органы о переписке со знакомым, присоединившимся к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает медиа-проект «Грати».
По данным следствия, Айдер Кадыров, Ридван Умеров, Айдер Аблякимов и Энвер Топчи общались в социальной сети «ВКонтакте» с 29-летним Умиджоном Дададжоновым. Шесть лет назад он уехал в Ирак и присоединился к боевикам «Джамаат Катиба Гураба» (подразделение ИГИЛ). Дададжонов приглашал своего двоюродного брата — Айдера Кадырова — приехать к нему, но тот отказался. Другие фигуранты дела также утверждают, что не поддерживали идеи Дададжонова и уговаривали его вернуться домой.
Уголовные дела об участии в незаконном вооруженном формировании и о участии в террористической организации против Дададжонова возбудили только этой весной. А в конце лета силовики пришли и к его знакомым, которых, в итоге, обвинили в в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК). Дома у них прошли обыски, с фигурантов взяли подписку о невыезде.
Кадыров, Умеров, Аблякимов и Топчи свою вину не признают. Теперь им грозит до 100 тысяч рублей штрафа, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.
Теги:sn, игил, крымские татары, крым
Членов экипажа сбитого в Армении российского вертолета наградили орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества членов экипажа российского вертолета Ми-24, погибших при крушении рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан). Указ опубликован на сайте Кремля.
В сообщении отмечается, что старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федину (посмертно) наградили «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».
Российский вертолет сбили вооруженные силы Азербайджана 9 ноября. В результате попадания ракеты он потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. В МИД Азербайджана извинились за произошедшее и сообщили, что случайно открыли огонь на поражение. Россия извинения приняла. Путин поручил министру обороны оказать помощь семьям погибших, а также пожелал выздоравления летчику-оператору, штурману звена.
Крушение вертолета произошло незадолго до того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян, Путин и Алиев объявили о подписании заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Среди его положений — ввод в регион российских миротворцев и разблокировка транспортных узлов. После того, как Пашинян сообщил о заявлении, в Ереване вспыхнули протесты.
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