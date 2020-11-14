Четверых крымских татар обвинили в «недоносительстве» из-за переписки со знакомым из ИГИЛ

Прокуратура Крыма передала в суд дела четырех крымских татар, которых обвинили в «недоносительстве» из-за того, что те не сообщили в правоохранительные органы о переписке со знакомым, присоединившимся к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает медиа-проект «Грати».

По данным следствия, Айдер Кадыров, Ридван Умеров, Айдер Аблякимов и Энвер Топчи общались в социальной сети «ВКонтакте» с 29-летним Умиджоном Дададжоновым. Шесть лет назад он уехал в Ирак и присоединился к боевикам «Джамаат Катиба Гураба» (подразделение ИГИЛ). Дададжонов приглашал своего двоюродного брата — Айдера Кадырова — приехать к нему, но тот отказался. Другие фигуранты дела также утверждают, что не поддерживали идеи Дададжонова и уговаривали его вернуться домой.

Уголовные дела об участии в незаконном вооруженном формировании и о участии в террористической организации против Дададжонова возбудили только этой весной. А в конце лета силовики пришли и к его знакомым, которых, в итоге, обвинили в в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК). Дома у них прошли обыски, с фигурантов взяли подписку о невыезде.

Кадыров, Умеров, Аблякимов и Топчи свою вину не признают. Теперь им грозит до 100 тысяч рублей штрафа, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.