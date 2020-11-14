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№ 125 от 13 ноября 2020

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Членов экипажа сбитого в Армении российского вертолета наградили орденом Мужества

Общество123

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества членов экипажа российского вертолета Ми-24, погибших при крушении рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан). Указ опубликован на сайте Кремля.

В сообщении отмечается, что старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федину (посмертно) наградили «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Российский вертолет сбили вооруженные силы Азербайджана 9 ноября. В результате попадания ракеты он потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. В МИД Азербайджана извинились за произошедшее и сообщили, что случайно открыли огонь на поражение. Россия извинения приняла. Путин поручил министру обороны оказать помощь семьям погибших, а также пожелал выздоравления летчику-оператору, штурману звена. 

Крушение вертолета произошло незадолго до того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян, Путин и Алиев объявили о подписании заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Среди его положений — ввод в регион российских миротворцев и разблокировка транспортных узлов. После того, как Пашинян сообщил о заявлении, в Ереване вспыхнули протесты.

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Теги:
нагорный карабах, армения, nt
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