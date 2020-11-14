В Хабаровске задержали несколько человек на акции в поддержку Фургала

Сотрудники правоохранительных органов Хабаровска задержали сегодня несколько человек на 127-й акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Среди тех, кого увезли в отделение, оказался корреспондент издания «Арсеньевские вести» и автор ютьюб-канала «Нетипичный Хабаровчанин» Антон Курдюмов. Его задержали на площади Ленина. В итоге журналиста оставили в ОВД на ночь, ему вменили участие в акции, создавшей помехи движению транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Речь идет о митинге, который состоялся еще 21 сентября.

Кроме Курдюмова полицеские задержали еще трех человек, в том числе, активиста Ивана Парамыгина со свернутым транспарантом в руках. На них составили протокол по той же статье и оставили в спецприемнике до понедельника.

Ранее сегодня из-за акций протеста в Хабаровске арестовали автора портала Activatica Екатерину Бияк и блогера Дмитрия Хетагурова, который вел прямые трансляции во время митингов на своем канале в YouTube. Бияк получила двое суток ареста, Хетагуров — пять.

Как сообщает DVHab.ru, на сегодняшней традиционной акции происходили небольшие стычки с полицией. Напомним, протестные митинги продолжаются в городе с июля. Жители требуют судить в их регионе экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого арестовали летом по обвинению в организации убийств 15-летней давности. Сейчас он находится в московском СИЗО, а его пост временно занимает бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.