На севере Дании ослабят карантин, введенный из-за нового штамма коронавируса у норок

Власти Дании решили ослабить карантинные меры, принятые в Северной Ютландии из-за мутировавшего коронавируса Cluster 5, который передается к человеку от норки. Об этом сообщает Датское радио.

С понедельника жители Северной Ютландии вновь смогут передвигаться между семью муниципалитетами региона — Йерринг, Фредериксхавн, Бреннерслев, Яммербугт, Тистед, Вестиммерланн и Лесе. В классы на очные занятия смогут вернуться школьники 5-8 классов, которых в начале месяца отправили на дистанционное обучение.

Глава муниципалитета Фредериксхавн Биргит Хансен отметила, что жители очень ждут разрешения отправиться за пределы Северной Ютландии и в крупнейший город области — Ольбург. Запрет на подобные перемещения власти пока не сняли, хотя случаев заражения жителей Дании вирусом Cluster 5 не фиксировали вот уже два месяца.

Из-за мутировавшего коронавируса, который обнаружили у норок, члены кабмина Дании 4 ноября объявили о распоряжении убить всех таких зверьков — от 12 до 17 миллионов особей на 1100 зоофермах королевства. Пять дней спустя с помощью полиции и армии в стране убили уже около 2,5 миллиона животных. Однако уже 10 ноября фолькетинг (парламент Дании) заявил, что правительство превысило полномочия, распорядившись полностью истребить их популяцию. Этот факт признали премьер-министр и министр по вопросам продовольствия, а разводившим норок фермерам выделили компенсации.

Чтобы убить всех норок в стране, независимо от состояния их здоровья, правительство должно было сначала предложить законопроект парламенту. Сейчас проект документа, предполагающий также запрет разводить пушных зверьков до вплоть до 2022 года, ожидает слушаний в фолькетинге, а действие приказа убить всех норок приостановлено. Впрочем, многие парламентарии считают законопроект «неприемлемым» и не планируют за него голосовать.