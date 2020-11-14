Впервые с начала пандемии в России выявили более 22 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки российские врачи зафиксировали 22 702 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За последний день непосредственно от COVID-19 умер еще 391 человек, из них — 69 в Москве, 64 — в Санкт-Петербурге. Общее число летальных исходов с весны выросло до 32 834.

Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано уже более 53 миллионов заболевших COVID-19. Больше всего случаев заражения в США: инфекцию выявили более чем у 10,5 миллиона жителей этой страны. Следом по числу заболевших идут Индия (более 8,7 млн) и Бразилия (более 5,8 млн). На четвертом месте, обогнав Россию, оказалась Франция (более 1,9 млн).

Дополняется.