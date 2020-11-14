Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

письмо

«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 125 от 13 ноября 2020

Читать номер

Впервые с начала пандемии в России выявили более 22 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Общество115

115
 

За последние сутки российские врачи зафиксировали 22 702 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. 

За последний день непосредственно от COVID-19 умер еще 391 человек, из них — 69 в Москве, 64 — в Санкт-Петербурге. Общее число летальных исходов с весны выросло до 32 834.

Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано уже более 53 миллионов заболевших COVID-19. Больше всего случаев заражения в США: инфекцию выявили более чем у 10,5 миллиона жителей этой страны. Следом по числу заболевших идут Индия (более 8,7 млн) и Бразилия (более 5,8 млн). На четвертом месте, обогнав Россию, оказалась Франция (более 1,9 млн).

Дополняется. 

Читайте также

Алтай на краю. В Бийске сломался единственный аппарат КТ, жители говорят, что не хватает лекарств, медперсонала, а тем, кто обязан помогать, — еще и совести

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, россия, коронавирус, пандемия
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera