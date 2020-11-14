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№ 125 от 13 ноября 2020

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Россия возобновила полеты в Эфиопию и на Сейшельские острова 

Общество2

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Россия возобновляет полеты в Эфиопию и на Сейшельские острова. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение утвердили в правительстве по итогам заседания федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. 

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — уточнили в пресс-службе правительства. 

В Аддис-Абебу — столицу Эфиопии — самолеты будут летать три раза в неделю, а на Сейшелы — два раза. Кроме того, оперштаб расширил квоты на полеты между Россией и Казахстаном, ОАЭ, Кубой и Мальдивами.

Вскоре после начала распространения коронавируса в России власти приняли решение ограничить международные перевозки и закрыть границы. Летом, впрочем, ряд направлений вновь стал доступен для россиян: после соответствующих распоряжений правительства авиакомпании смогли возобновить полеты в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу.

Теги:
sn, коронавирус, авиаперевозки, путешествия

Скончался режиссер Армен Джигарханян

Общество1 179

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На 86-м году жизни скончался режиссер и народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом агентству РИА Новости сообщили в его театре.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — рассказал представитель.

Как уточняет ТАСС, режиссер умер в шесть часов утра.

Джигарханян родился в 1935 году в Ереване, там же он получил актерское образование. Среди фильмов, в которых он снялся — «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43» и «Собака на сене». Всего на его счету более 250 ролей. С 1996 года он возглавлял Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

Теги:
sn, смерть, режиссеры, актеры
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