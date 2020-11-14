Россия возобновила полеты в Эфиопию и на Сейшельские острова 

Россия возобновляет полеты в Эфиопию и на Сейшельские острова. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение утвердили в правительстве по итогам заседания федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — уточнили в пресс-службе правительства.

В Аддис-Абебу — столицу Эфиопии — самолеты будут летать три раза в неделю, а на Сейшелы — два раза. Кроме того, оперштаб расширил квоты на полеты между Россией и Казахстаном, ОАЭ, Кубой и Мальдивами.

Вскоре после начала распространения коронавируса в России власти приняли решение ограничить международные перевозки и закрыть границы. Летом, впрочем, ряд направлений вновь стал доступен для россиян: после соответствующих распоряжений правительства авиакомпании смогли возобновить полеты в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу.