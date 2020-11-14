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№ 125 от 13 ноября 2020

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Скончался актер и режиссер Армен Джигарханян

Общество1 326

1 326
 

На 86-м году жизни скончался режиссер и народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом агентству РИА Новости сообщили в его театре.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — рассказал представитель.

Как уточняет ТАСС, режиссер умер в шесть часов утра.

Джигарханян родился в 1935 году в Ереване, там же он получил актерское образование. Среди фильмов, в которых он снялся — «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43» и «Собака на сене». Всего на его счету более 250 ролей. С 1996 года он возглавлял Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

Теги:
sn, смерть, режиссеры, актеры
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