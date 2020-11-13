В Тыве запретили использовать название республики в интернете без разрешения властей

Власти Тывы приняли закон, запрещающий использовать в наименовании сайтов, групп в соцсетях и в мессенджерах название республики и его производные без разрешения местных властей. На это обратило внимание издание TJournal. Закон подписали еще мае 2020 года, в октябре — приняли постановление о процедуре регистрации названий.

Минюст региона накануне сообщил, что для того, чтобы рассматривать обращения и давать разрешение на использование тувинских госсимволов, будет создана специальная комиссия, «которая рассмотрит обращение и примет решение». «Будет оно положительным или отрицательным зависит от контента ресурса», — предупредили власти.

«Если публикуемые сообщения, по мнению комиссии, подрывают имидж Тувы или представляют республику в неблаговидном свете, то название паблика придется сменить», — прокомментировал Минюст.

За незаконное использование названия Тувы и его производных предусмотрели штрафы: от четырех до пяти тысяч рублей для граждан, от пять до шести тысяч — для должностных лиц, от 40 до 50 тысяч — для юридических лиц.

Местные СМИ и паблики в соцсетях также обратили на это внимание только в ноябре. Так, группа «Тыва Новости», сменила название на «Новости с родины Шойгу». «Новости Тувы» сообщили, что также планируют это сделать.