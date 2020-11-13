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№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
Более ста славистов потребовали от Садовничего прекратить уничтожение Института мировой культуры МГУ
Наталья Глуховакорреспондент
Более ста представителей международной научной общественности из двух десятков стран мира обратились к ректору МГУ Виктору Садовничему с требованием прекратить процесс уничтожения Института мировой культуры при университете и обеспечить нормальные условия работы коллектива. Об этом «Новой газете» сообщил преподаватель МГУ, представитель профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов.
«Международная научная общественность выражает серьезную обеспокоенность в связи с угрозой закрытия Института мировой культуры МГУ». — говорится в тексте обращения.
«То, что Институту грозит ликвидация, сотрудники знают от руководства МГУ. Им открыто и прямым текстом в сентябре и октябре говорили, что их судьба будет решена в ноябре», — рассказал «Новой» Лобанов.
Он добавил, что сотрудники хотят сохранить подразделение и коллектив:
«Они стали пытаться добиться диалога с ректором, но ректор почему-то боится диалога.
Они писали письма — ответа нет. Академики РАН писали тоже письма ректору — ответа нет», — рассказывает преподаватель.
Подписавшие обращение заявили, что тревогу у них вызывают сокращение около половины наиболее квалифицированных сотрудников, нарушение трудовых прав штатных работников, отказ администрации от диалога с коллективом по поводу его дальнейшей судьбы и игнорирование просьб коллектива о назначении директора.
«Посмотрим будет ли ректор сохранять молчание и в этой ситуации.
Если ответа не будет, то на профсоюз "Университетская солидарность", в котором состоят многие сотрудники ИМК, вынужден будет искать более сильные методы убеждения ректора в необходимости диалога чем просто письма», — заявил Лобанов.
Институт мировой культуры МГУ хорошо известен в европейской академической среде. Это один из немногих научных центров, который продолжает и развивает традиции различных гуманитарных направлений. Институт получил известность как авторитетный центр интеграции гуманитарных наук с естественными и точными науками.