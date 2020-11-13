Более ста славистов потребовали от Садовничего прекратить уничтожение Института мировой культуры МГУ

Более ста представителей международной научной общественности из двух десятков стран мира обратились к ректору МГУ Виктору Садовничему с требованием прекратить процесс уничтожения Института мировой культуры при университете и обеспечить нормальные условия работы коллектива. Об этом «Новой газете» сообщил преподаватель МГУ, представитель профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов.

«Международная научная общественность выражает серьезную обеспокоенность в связи с угрозой закрытия Института мировой культуры МГУ». — говорится в тексте обращения.

«То, что Институту грозит ликвидация, сотрудники знают от руководства МГУ. Им открыто и прямым текстом в сентябре и октябре говорили, что их судьба будет решена в ноябре», — рассказал «Новой» Лобанов.

Он добавил, что сотрудники хотят сохранить подразделение и коллектив:

«Они стали пытаться добиться диалога с ректором, но ректор почему-то боится диалога.

Они писали письма — ответа нет. Академики РАН писали тоже письма ректору — ответа нет», — рассказывает преподаватель.

Подписавшие обращение заявили, что тревогу у них вызывают сокращение около половины наиболее квалифицированных сотрудников, нарушение трудовых прав штатных работников, отказ администрации от диалога с коллективом по поводу его дальнейшей судьбы и игнорирование просьб коллектива о назначении директора.

«Посмотрим будет ли ректор сохранять молчание и в этой ситуации.

Если ответа не будет, то на профсоюз "Университетская солидарность", в котором состоят многие сотрудники ИМК, вынужден будет искать более сильные методы убеждения ректора в необходимости диалога чем просто письма», — заявил Лобанов.

Институт мировой культуры МГУ хорошо известен в европейской академической среде. Это один из немногих научных центров, который продолжает и развивает традиции различных гуманитарных направлений. Институт получил известность как авторитетный центр интеграции гуманитарных наук с естественными и точными науками.