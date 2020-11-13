В Соликамской ИК-9 нашли мертвым еще одного осужденного. Это вторая смерть в колонии за две недели

В Соликамской исправительной колонии №9 Пермского края 13 ноября обнаружили тело 55-летнего заключенного. Об этом сообщает основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

В ГУ ФСИН также подтвердили смерть заключенного, уточнив, что мужчина, по версии ведомства, совершил суицид, «следов насильственной смерти не обнаружено». По факту смерти проводится служебная проверка.

23-летний заключенный совершил попытку суицида 30 октября, сотрудники доставили его в отделение интенсивной терапии, однако он скончался. При погибшем обнаружили предсмертную записку, в которой он объяснил мотив самоубийства — ее содержание не раскрывается. Материалы по факту смерти передали в Следственный комитет России.

В октябре 2019 года еще один заключенный ИК-9 покончил с собой из-за рабских условий труда и вымогательств, другой совершил в штрафном изоляторе попытку самоубийства из-за насильственных действий, его реанимировали.

В конце сентября прошлого года проект Gulagu.net опубликовал видеозапись, на которой сотрудничающие с администрацией ИК-9 «активисты» избивают и совершают насилие над сокамерником. Позже Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело о халатности сотрудников колонии.