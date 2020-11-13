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№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
Около 100 человек выстроились в цепь у здания посольства Беларуси в Москве в память о погибшем жителе Минска Романе Бондаренко
«Новая газета»редакция
В Москве у посольства Беларуси около 100 человек собрались в память о жителе Минска Романе Бондаренко, погибшем после драки на «Площади перемен». Об этом сообщает корреспондент «Новой».
Активисты развернули плакаты и встали в цепочку. Звучали лозунги «Жыве Беларусь», «Лукашенко — убийца», «Не забудем — не простим». Когда через динамики включили песню Высоцкого «Я не люблю», к колонне подошел полицейский и приказал выключить ее, что активисты и сделали. Больше полиция не мешала ни тем, кто стоит в колонне, ни журналистам.
Участники акции считают, что Бондаренко убили в связи с политическими взглядами и что это преступление требует справедливого расследования.
У посольства Беларуси в Москве проходит акция памяти Романа Бондаренко, участника протестов в Минске, который погиб после избиения неизвестными в масках.— Новая Газета (@novaya_gazeta) November 13, 2020
Фото: Арден Аркман, для «Новой» pic.twitter.com/oTjU2c61cm
Бондаренко вечером 11 ноября избили на «Площади перемен» неизвестные в масках. Конфликт, предположительно, произошел из-за красно-белых ленточек, которые приехавшие хотели снять. Мужчину задержали и доставили в отдел милиции, откуда госпитализировали. Он умер в реанимации накануне.
Жители Беларуси почтили его память — тысячи человек пришли на «Площадь перемен» и выстроились в очередь за цветами.
Арден Аркман