Председатель партии «Яблоко» предложил увековечить память антифашиста Качаравы, убитого 15 лет назад

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил обращение гендиректору сети книжных магазинов «Буквоед» и попросил увековечить память петербургского музыканта, антифашистского активиста Тимура Качаравы. Об этом сообщается на сайте партии.

Глава «Яблока» предложил гендиректору стать официальным инициатором установки мемориальной доски на месте убийства Качаравы. Рыбаков также заявил, что убийство активиста стало «одним из самых трагических событий в Санкт-Петербурге в 2000-е годы»: «Полагаю важным сохранение этой надписи в мемориальном статусе», — добавил он.

Музыкант Тимур Качарава погиб ровно 15 лет назад — 13 ноября 2005 года у входа в центральный магазин сети «Буквоед» на Лиговском проспекте. Тогда напали и на антифашиста Максима Згибая — его ранили в грудь, однако он успел вбежать в книжный магазин, что спасло ему жизнь. Згибая госпитализировали в тяжелом состоянии. Качарава умер на месте происшествия: у него на шее обнаружили несколько ударов ножом.

Летом 2007 года суд приговорил к 12 годам колонии Александра Шабалина — участника нападения. Его признали виновным в убийстве Качаравы, а также в экстремизме. Других шестерых фигурантов дела, обвиняемых в разжигании ненависти или вражды, суд приговорил к срокам от двух до трех лет, троих из них — к условным срокам. Еще одного фигуранта объявили в розыск, но следствие не называло его имени.