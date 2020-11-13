Михаил Мишустин перераспределил обязанности вице-премьеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин перераспределил обязанности между своими заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.

Теперь новому — десятому — вице-премьеру Александру Новаку поручили курировать топливно-энергетический комплекс. Он отвечал за эту сферу в Минэнерго, ранее ее курировал первый вице-премьер Юрий Борисов.

Татьяна Голикова будет заниматься государственной политикой в сфере культуры. Она передала свои обязанности по контролю за наукой и высшим образованием Дмитрию Чернышенко, который, в свою очередь, ранее работал над госполитикой в сфере культуры.

Алексей Оверчук теперь будет курировать деятельность Росреестра, ранее этим занималась заместитель Мишустина Виктория Абрамченко.

На сайте правительства утверждается, что решение о перераспределении полномочий приняли «для оптимизации работы кабинета министров с учетом прошедших изменений состава Правительства», а также выполнения «задач по достижению национальных целей развития».

Это не первая перестановка в правительстве за прошедшую неделю. Ранее премьер-министр назначил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Игорь Артемьев, который до этого возглавлял ФАС 16 лет, назначен помощником премьер-министра.

Депутаты Госдумы также проголосовали за назначение гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева на должность министра транспорта, утвердили на пост главы Минприроды министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Ирек Файзуллин возглавил министерство строительства и ЖКХ.

Эксперты предполагают, что перестановки в правительстве сделаны больше для того, чтобы создать эффект бурной деятельности и провести тест-драйв нового закона о формировании правительства. Министров утвердили по новой схеме, вступившей в силу после подписания президентом закона о новом порядке формирования правительства, который, в свою очередь, стал продолжением поправок к Конституции.