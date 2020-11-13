письмо
«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
Материалы
Рубрики
Темы
- Президент Байден. Америка выбрала? Что дальше?8 материалов
- Сейчас в России милуют в 1000 раз реже, чем в девяностых3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
Михаил Мишустин перераспределил обязанности вице-премьеров
Премьер-министр России Михаил Мишустин перераспределил обязанности между своими заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Теперь новому — десятому — вице-премьеру Александру Новаку поручили курировать топливно-энергетический комплекс. Он отвечал за эту сферу в Минэнерго, ранее ее курировал первый вице-премьер Юрий Борисов.
Татьяна Голикова будет заниматься государственной политикой в сфере культуры. Она передала свои обязанности по контролю за наукой и высшим образованием Дмитрию Чернышенко, который, в свою очередь, ранее работал над госполитикой в сфере культуры.
Алексей Оверчук теперь будет курировать деятельность Росреестра, ранее этим занималась заместитель Мишустина Виктория Абрамченко.
На сайте правительства утверждается, что решение о перераспределении полномочий приняли «для оптимизации работы кабинета министров с учетом прошедших изменений состава Правительства», а также выполнения «задач по достижению национальных целей развития».
Это не первая перестановка в правительстве за прошедшую неделю. Ранее премьер-министр назначил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Игорь Артемьев, который до этого возглавлял ФАС 16 лет, назначен помощником премьер-министра.
Депутаты Госдумы также проголосовали за назначение гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева на должность министра транспорта, утвердили на пост главы Минприроды министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Ирек Файзуллин возглавил министерство строительства и ЖКХ.
Эксперты предполагают, что перестановки в правительстве сделаны больше для того, чтобы создать эффект бурной деятельности и провести тест-драйв нового закона о формировании правительства. Министров утвердили по новой схеме, вступившей в силу после подписания президентом закона о новом порядке формирования правительства, который, в свою очередь, стал продолжением поправок к Конституции.