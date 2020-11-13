В Biontech ожидают начала вакцинации жителей ФРГ от COVID-19 в начале следующего года

В немецкой фармацевтической компании Biontech, которая разрабатывает вакцину от коронавируса BNT162b2, заявили, что ожидают начала вакцинации населения Германии уже в начале следующего года. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на инвесторов.

Biontech может стать первой компанией на Западе, выпустившей вакцину от COVID-19 на рынок. Инвесторы также надеются на то, что компании AstraZeneca, Moderna и CureVac, которые разрабатывают свои вакцины от коронавируса, также в скором времи выпустят их в гражданский оборот.

Ранее компании Biontech и Pfizer заявили, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90% случаев и будет зарегистрирована уже в ноябре. Производители завершили третью фазу испытаний с 43538 участниками и заявили, что до конца 2020 года готовы произвести около 50 млн доз вакцины, а в 2021 году — более миллиарда доз.

Вакцина, разрабатываемая Pfizer, — РНК-вакцина, она работает на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку и попадает в организм человека при вакцинации. Столкнувшись с вирусом, он вызывает иммунный ответ, таким образом защищая человека от заражения.

Еврокомиссия уже завершила переговоры с немецкой фирмой Biontech и американским концерном Pfizer о поставках 300 млн доз новой вакцины против COVID-19 во все страны ЕС. Также Евросоюз зарезервировал 225 млн доз будущей вакцины CureVac, возможно резервирование еще 180 млн.