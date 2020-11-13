Путин создал центр по вопросам гуманитарного реагирования для помощи НКР. В него войдут представители ФСБ и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ «О Межведомственном центре гуманитарного реагирования». Соответствующие документы опубликовали на сайте Кремля.

Из документа следует, что Межведомственный центр будет заниматься вопросами возвращения граждан, покинувших районы Нагорного Карабаха, в места их постоянного проживания.

Центр будет помогать как азербайджанской стороне, так и армянской восстанавливать гражданскую инфраструктуру в НКР.

Он также будет заниматься координацией деятельности российских госорганов и общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям НКР, которые пострадали в результате боевых действий, и содействовать госорганам Азербайджана и Армении во взаимодействии с международными гуманитарными организациями.

В состав центра войдут представители МЧС России, МИД, ФСБ, а также «представители иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти».

Для решение карабахского конфликта российские власти также создали Российско-турецкий мониторинговый центр. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, этот центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства контроля, включая беспилотники.

Министр также уточнил, что границы мобильности турецких наблюдателей ограничат помещениями, которые выделят на азербайджанской территории, а не на территории конфликта, и отметил, что

«никаких турецких миротворцев в Карабах направляться не будет».

Ночью 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Под контроль Баку переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.

В тот день демонстранты, несогласные с таким решением, ворвались в здание правительства и парламента, а также направились в сторону особняка премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер Армении объяснял, что пошел на договоренности из-за проблем с мобилизацией резерва и необходимости сохранения территорий непризнанной республики.