Путин: во время боевых действий в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч человек, свыше восьми тысяч — пострадали

Президент России Владимир Путин заявил, что во время военных действий в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч человек, свыше восьми тысяч получили ранения. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер на совещании с главой минобороны Сергеем Шойгу также заявил о десятках тысячах беженцах и отметил, что гражданскому населению нужна дополнительная гуманитарная помощь. По словам Путина, боевые действия в Нагорном Карабахе прекращены.

«Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание — нагорнокарабахский конфликт, надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным», — сказал российский лидер, имея в виду гуманитарные темы.

При этом в октябре Путин говорил, что в Нагорном Карабахе погибли почти пять тысяч человек. Минобороны НКР сообщало о гибели более 1,3 тысячи военных со своей стороны, Азербайджан потери пока не раскрыл. Во время обстрелов также гибли и получали ранения мирные жители с обеих сторон.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. В ночь с 9 на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании трехстороннего заявления с Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно договоренностям, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. В регион также ввели российских миротворцев. Шойгу отчитался, что в Карабах уже прибыли с миротворческой миссией свыше 1,1 тысячи военных из России.

Пашинян, однако, говорил, что подписание заявления не поражение для армянской стороны. При этом после того, как он объявил о договоренностях, в Ереване вспыхнули акции протеста, участники которых требуют его отставки и аннулирования заявления.