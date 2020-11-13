Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

письмо

«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 125 от 13 ноября 2020

Читать номер

Путин: во время боевых действий в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч человек, свыше восьми тысяч — пострадали

Политика97

97
 

Продолжение

Путин создал центр гуманитарного реагирования для помощи НКР. В него войдут представители ФСБ и МЧС

Президент России Владимир Путин заявил, что во время военных действий в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч человек, свыше восьми тысяч получили ранения. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер на совещании с главой минобороны Сергеем Шойгу также заявил о десятках тысячах беженцах и отметил, что гражданскому населению нужна дополнительная гуманитарная помощь. По словам Путина, боевые действия в Нагорном Карабахе прекращены.

«Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание — нагорнокарабахский конфликт, надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным», — сказал российский лидер, имея в виду гуманитарные темы.

При этом в октябре Путин говорил, что в Нагорном Карабахе погибли почти пять тысяч человек. Минобороны НКР сообщало о гибели более 1,3 тысячи военных со своей стороны, Азербайджан потери пока не раскрыл. Во время обстрелов также гибли и получали ранения мирные жители с обеих сторон.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. В ночь с 9 на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании трехстороннего заявления с Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно договоренностям, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. В регион также ввели российских миротворцев. Шойгу отчитался, что в Карабах уже прибыли с миротворческой миссией свыше 1,1 тысячи военных из России.

Пашинян, однако, говорил, что подписание заявления не поражение для армянской стороны. При этом после того, как он объявил о договоренностях, в Ереване вспыхнули акции протеста, участники которых требуют его отставки и аннулирования заявления.

Карта: «Новая газета»

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
нагорный карабах, путин, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera