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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*

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№ 125 от 13 ноября 2020

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Губернатор Владимирской области заразился COVID-19

Общество6

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сам сообщил в инстаграме. 

«Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удаленно», — рассказал Сипягин. 

В России COVID-19 заразились 20 глав регионов по данным на 11 ноября (не считая Сипягина), отмечал РБК. Среди них — губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Хакасии Валентин Коновалов и председатель правительства Кузбасса Сергей Цивилев. У главы Тувы Шолбана Кара-оолы инфекция подтверждалась дважды. 

Теги:
коронавирус, владимирская область, em

«Неуместные и неоправданные»: в Германии прокомментировали ответные санкции России из-за отравления Навального

Политика501

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Правительство Германии считает, что объявленные Россией ответные санкции против немецких и французских официальных лиц, анонсированные министром иностранных дел России Сергеем Лавровом в контексте обсуждения отравления политика Алексея Навального, «неуместные» и «неоправданные». Об этом, как передает немецкий Spiegel, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Российские власти должны выяснить обстоятельства отравления Навального, подчеркнули в правительстве, напомнив, что состояние политика ухудшилось еще на территории России. произошедшего на его территории. Использование нервно-паралитического вещества — серьезное нарушение международного права, заявили в Германии.

Накануне Лавров заявил, что Россия вводит ответные санкции против «представителей руководящих структур» Германии и Франции. Ответные меры анонсированы после того, как Евросоюз ввел персональные санкции против представителей российских властей из-за отравления Навального.

Кто именно попал под российские санкции, пока не уточняется. Министр также выразил мнение, что «проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального» могло произойти в Германии или при транспортировке.

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за факта отравления политика 15 октября. Тогда в черном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрей Яринаи два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также под санкции попал институт органической химии и технологии — «из-за невыполнения своей обязанности по уничтожению запасов химического оружия». Вслед за ЕС санкции против российских чиновников ввела Великобритания.

Теги:
ng, германия, санкции, навальный
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