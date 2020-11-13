письмо
«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
Материалы
Рубрики
Темы
- Президент Байден. Америка выбрала? Что дальше?8 материалов
- Сейчас в России милуют в 1000 раз реже, чем в девяностых3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
«Неуместные и неоправданные»: в Германии прокомментировали ответные санкции России из-за отравления Навального
Правительство Германии считает, что объявленные Россией ответные санкции против немецких и французских официальных лиц, анонсированные министром иностранных дел России Сергеем Лавровом в контексте обсуждения отравления политика Алексея Навального, «неуместные» и «неоправданные». Об этом, как передает немецкий Spiegel, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
Российские власти должны выяснить обстоятельства отравления Навального, подчеркнули в правительстве, напомнив, что состояние политика ухудшилось еще на территории России. произошедшего на его территории. Использование нервно-паралитического вещества — серьезное нарушение международного права, заявили в Германии.
Накануне Лавров заявил, что Россия вводит ответные санкции против «представителей руководящих структур» Германии и Франции. Ответные меры анонсированы после того, как Евросоюз ввел персональные санкции против представителей российских властей из-за отравления Навального.
Кто именно попал под российские санкции, пока не уточняется. Министр также выразил мнение, что «проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального» могло произойти в Германии или при транспортировке.
Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за факта отравления политика 15 октября. Тогда в черном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрей Яринаи два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко.
Также под санкции попал институт органической химии и технологии — «из-за невыполнения своей обязанности по уничтожению запасов химического оружия». Вслед за ЕС санкции против российских чиновников ввела Великобритания.