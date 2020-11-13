В Тюменской области несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без сопровождения родителей в целях борьбы с COVID

В Тюменской области детям до 18 лет запретили посещение торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей. Новая мера по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступит в силу с 16 ноября, сообщает тюменский оперштаб.

«Эта мера, принятая по предложению управления Роспотребнадзора, будет способствовать разобщению ребят, что необходимо для снижения распространения новой коронавирусной инфекции», — так прокомментировал запрет губернатор Тюменской области Александр Моор.

Также для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, ввели режим обязательной самоизоляции и анонсировали блокировку льготных транспортных карт.

Всего в Тюменской области с начала пандемии зарегистрировали 15 412 новых случая заражения COVID-19, погибли, по официальным данным, 103 человека.

Это не единственный регион, где ввели запрет детям и подросткам на посещение торговых центров без сопровождения взрослых. Ранее похожие ограничение ввели в Красноярском крае — там такой запрет касается детей до 14 лет.

Для борьбы с COVID-19 в Красноярском крае также запретили Wi-Fi в торговых центрах. По мнению местных властей, эта мера направлена на то, чтобы сократить контакты между людьми в том числе и в каникулярное время: «Многие из них пользуются недорогими лимитированы пакетами мобильного интернета и часто приходят в ТЦ, чтобы воспользоваться бесплатным доступом Wi-Fi», — сообщили в пресс-службе правительства.