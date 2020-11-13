Власти Москвы потратят более 230 млн рублей на защиту системы распознавания лиц от утечек и взлома

Власти Москвы разместили тендер на создание компонентов защиты для аппаратно-программного комплекса видеодетектирования и формирования индексных данных. Начальная стоимость проекта — 237 млн рублей. На карточку в системе «Госзакупок» обратил внимание «Коммерсант».

Столичная Мэрия хочет в течение трех месяцев получить сервисы и решения для защиты системы распознавания лиц от несанкционированного доступа, утечек данных, взломов и резервного копирования данных. Для этого исполнителю нужно будет провести аудит городской системы наблюдения и найти в ней уязвимости.

Столичные власти планируют усилить защиту канала передачи данных из своей системы распознавания лиц. Аппаратно-программный комплекс, который мэрия хочет защитить, выступает «прослойкой» между Единым центром хранения данных и пользователями системы распознавания лиц — ими являются, например, представители МВД.

Департамент информационных технологий Москвы и столичную систему распознавания лиц не раз критиковали за слабую защищенность, которая приводит к утечкам данных.

«Роскомсвобода» выпустила доклад, из которого следует, что За полгода работы систем уличного видеонаблюдения и распознавания лиц чиновники так и не остановили утечки данных с московских камер и они свободно продаются в даркнете.

В частности, журналист Андрей Каганских в конце 2019 года провел эксперимент и выяснил, что в московской системе видеослежки нет препятствий для утечек данных и что полицейские, имея доступ к системе интеллектуального видеонаблюдения, незаконно продают данные на форумах и чатах, в основном частным детективам и коллекторам. Цена вопроса варьировалась от трех тысяч до десяти тысяч рублей.

Технологии контроля за действиями москвичей интенсивно развивались в период борьбы с пандемией коронавируса: внедрялись камеры с функцией распознавания лиц, биометрические паспорта, «QR-коды», система пропусков. Все это ограничивало перемещения людей под предлогом карантинных мер.