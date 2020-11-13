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№ 125 от 13 ноября 2020

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В Нижнем Новгороде настоятелю Храма Летающего Макаронного Монстра не разрешили сфотографироваться на паспорт с дуршлагом на голове

Общество88

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Советский районный суд Нижнего Новгорода отказал настоятелю местного Храма Летающего Макаронного Монстра Михаилу Иосилевичу в иске — он просил разрешить ему сфотографироваться на загранпаспорт с дуршлагом на голове. Об этом сообщает агентство правовой и судебной информации.

«Административным истцом не представлено доказательств того, что его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без дуршлага», — говорится в решении суда.

Иосилевич дважды приходил в отдел по вопросам миграции с дуршлагом на голове и просил сфотографироваться на загранпаспорт в таком виде. Ему сообщили, что в работе электронной системы паспортно-визовых документов произошел технический сбой, и пригласили сделать фото еще раз. Однако во второй раз Иосилевича отказались фотографировать с дуршлагом на голове.

В судебном заседании руководитель Храма Летающего Макаронного Монстра заявлял, что «ношение священного дуршлага является правом пастафариан».

8 октября Иосилевичу предъявили обвинение по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. следствие посчитало, что Иосилевич предоставил помещение для проведения мероприятия по обучению наблюдателей на выборах в местную городскую думу «в целях посягательства на основы конституционного строя». Следователи также связали семинары «Голоса» с «Открытой Россией». При этом у самой «Открытой России» нет местного отделения в Нижнем Новгороде.

Дело по статье о нежелательной организации против настоятеля Храма Летающего Макаронного Монстра Михаила Иосилевича возбудили 1 октября. Силовики в рамках уголовного дела пришли с обысками самому Иосилевичу, а также к четырем гражданским активистам и журналистке местного издание Koza.Press Ирине Славиной. Славина впоследствии совершила акт самосожжения около здания местного МВД в знак протеста против давления властей.

Теги:
суды, обвинения, ng, нижний новгород
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